Trump começa a formar equipe e anuncia Susie Wiles como chefe de gabinete

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a formar sua equipe de governo e anunciou na noite desta quinta-feira, 7, Susie Wiles como sua chefe de gabinete. Coordenadora da vitoriosa campanha do republicano, ela será a primeira mulher a ocupar o cargo, que se assemelha ao de ministro-chefe da Casa Civil.

“Susie Wiles me ajudou a alcançar uma das maiores vitórias políticas na história dos Estados Unidos”, discursou Trump ao anunciar sua escolha. “É uma honra merecida ter Susie como a primeira mulher chefe de gabinete da história dos Estados Unidos. Ela deixará o nosso país orgulhoso.”

Descrita pelo presidente eleito como “durona, inteligente, inovadora e universalmente admirada e respeitada”, Wiles é uma consultora política atuante na Flórida e ajudou a campanha do republicano no estado na vitoriosa eleição de 2016. Na disputa em 2024, ela trabalhou no comando de toda a campanha nacional, ao lado de Chris LaCivita, e se tornou uma das conselheiras de Trump.