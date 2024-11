Trump anuncia Marco Rubio como próximo secretário de Estado dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 13, a escolha do senador Marco Rubio, da Flórida, como seu secretário de Estado, cargo equivalente ao de ministro das Relações Exteriores no Brasil. A escolha alça o legislador conservador, um antigo crítico de Trump, ao posto de principal diplomata do país.

“Marco é um líder altamente respeitado e uma voz muito poderosa pela liberdade. Ele será um forte defensor da nossa nação, um verdadeiro amigo dos nossos aliados e um guerreiro destemido que nunca recuará diante dos nossos adversários”, disse Trump em sua declaração oficial sobre a escolha. O anúncio foi feito enquanto o presidente eleito voltava de uma reunião com o presidente Joe Biden em Washington.

Após a indicação, em publicação no X, antigo Twitter, Rubio afirmou que “liderar o Departamento de Estado dos EUA é uma tremenda responsabilidade”.

“Sob a liderança do presidente Trump, entregaremos a paz por meio da força e sempre colocaremos os interesses dos americanos e da América acima de tudo. Estou ansioso para ganhar o apoio dos meus colegas no Senado dos EUA para que o presidente tenha sua equipe de segurança nacional e política externa pronta quando assumir o cargo em 20 de janeiro”, escreveu. Continua após a publicidade

Marco Rubio nasceu na Flórida, filho de imigrantes cubanos, e se destacou por suas posições agressivas em relação à política externa dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito a seus principais adversários geopolíticos, como China, Irã e Cuba. Conhecido por sua postura firme, Rubio chegou a ser cogitado como um possível vice na chapa com Trump.

Atualmente vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado e membro do Comitê de Relações Exteriores, Rubio tem se tornado uma voz influente no debate sobre segurança nacional. Nos últimos anos, ele tem pressionado por uma abordagem mais rígida em relação à China, especialmente no que se refere ao aplicativo TikTok, argumentando que o governo chinês pode ter acesso aos dados dos usuários a qualquer momento.

A decisão representa uma mudança significativa no relacionamento entre ele e Trump, considerando que, nas primárias de 2016, Rubio foi um crítico feroz do magnata, chamando-o de “trapaceiro” e “a pessoa mais vulgar que já aspirou à presidência”.