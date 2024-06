Terremoto de magnitude 5,9 atinge região central do Japão

Um terremoto de magnitude aproximada de 5,9 atingiu a prefeitura de Ishikawa, na península de Noto, no Japão. O epicentro foi a cerca de 10 quilômetros de profundidade e ocorreu às 6h31 no horário local. De acordo com a Agência Meteorológica do país, nenhum aleta de tsunami foi emitido.

O evento sísmico atingiu a mesma região em que um grande terremoto levou a evacuação de quase 100 mil pessoas e matou mais de 230 em 1º de janeiro.

Embora o epicentro fique a cerca de 230 quilômetros de Tokyo, onde o tremor não foi sentido, moradores disseram que foram acordados por alertas de terremoto em seus telefones.

Sites especializados afirmam que um grande numero de pessoas deve ter sentido o tremor, mas devido à tradição do país com esse tipo de evento, com infraestrutura reforçada, é pouco provável que o tremor tenha causado danos maiores. Pelo menos cinco outros pequenos tremores foram registrados na mesma região após o evento sismológico mais intenso.