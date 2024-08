Terceiro suspeito de planejar atentado terrorista em show de Taylor Swift é preso

Um terceiro adolescente suspeito de planejar um ataque terrorista no show da Taylor Swift em Viena foi preso na capital austríaca nesta quarta-feira, 7.

As autoridades de segurança da Áustria afirmaram que o jovem de 19 anos – um cidadão austríaco com descendência da Macedônia do Norte – confessou que estava planejando realizar um ataque suicida, utilizando explosivos e facas para matar “uma grande multidão de pessoas” no show da cantora de 34 anos.

O principal suspeito roubou produtos químicos da uma empresa de processamento de metais onde trabalhava e estava progredindo na construção de uma bomba, de acordo com o jornal austríaco Kurier. Ele também planejava atropelar fãs de Taylor reunidos fora do estádio e atacá-los com facões.

O chefe da Direção de Proteção do Estado e Inteligência (DSN) da Áustria, Omar Haijawi-Pirchner, disse que as armas foram apreendidas da casa do jovem, em Ternitz, e que “seu objetivo era matar a si mesmo e a uma grande multidão de pessoas hoje ou amanhã no show”.

O suspeito, que já havia prometido lealdade ao Estado Islâmico (EI), foi detido junto com dois adolescentes de 17 e 15 anos. O austríaco de 17 anos, que tem origem turca e croata, começou a trabalhar no local do show dias antes da chegada de Taylor Swift. Já o suspeito de 15 anos foi interrogado pela polícia, mas não permaneceu preso.

Na quinta-feira 8, um iraquiano de 18 anos que tinha relações com o principal suspeito, e que também jurou lealdade ao Estado Islâmico, foi preso em Viena, segundo o ministro do Interior, Gerhard Karner.

Cancelamento dos shows

Os três shows esgotados que Taylor Swift faria em Viena como parte da turnê “The Eras” foram cancelados na quarta-feira depois da prisão dos suspeitos. Mais de 195 mil de pessoas deveriam comparecer aos três dias de apresentação no Estádio Ernst Happel.

“Devido à confirmação por funcionários do governo de um ataque terrorista planejado no Estádio Ernst Happel, não temos escolha a não ser cancelar os três shows planejados para a segurança de todos”, disseram os organizadores do evento em declaração.

Karner disse que “uma tragédia foi evitada” e que a Áustria foi informada do plano de atentado “há aproximadamente entre dez e quinze dias” pela inteligência internacional.