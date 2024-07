Tempestades recordes no Canadá inundam mansão do rapper Drake

A mansão de 4.600 m² do rapper Drake em Toronto foi gravemente inundada nesta terça-feira, 16, após três grandes tempestades consecutivas atingirem a cidade, superando o recorde de chuva diário estabelecido em 1941.

O cantor compartilhou um vídeo em seu Instagram onde mostra um dos cômodos de sua casa “The Embassy”, localizada no bairro nobre de Bridle Path, sendo invadido por água lamacenta até a altura do tornozelo. “É melhor que isso seja um espresso martini”, brincou Drake na legenda da publicação.

A mansão de Drake foi alvo de invasões e tiroteio nos últimos meses, após o rapper se envolver em uma briga com seu rival Kendrick Lamar. Em maio, um homem foi preso por invadir a casa um dia depois de um dos seguranças do cantor ser baleado dentro da residência.

Chuvas recordes

Toronto registrou um recorde de chuvas de quase 100 mm na terça-feira, de acordo com a Environment Canada. As três fortes tempestades alagaram rodovias e casas, além de deixarem mais de 167 mil clientes sem energia, de acordo com a operadora da rede elétrica da cidade, Toronto Hydro.

“Tivemos 25% a mais de chuva em três horas do que teríamos normalmente em todo o mês de julho, com todas as tempestades e sistemas que passaram”, disse o meteorologista Dave Phillips à emissora local CP24.

O corpo de bombeiros de Toronto foi acionado diversas vezes para socorrer pessoas presas em rodovias inundadas ou em elevadores devido aos cortes de energia. Pelo menos 14 pessoas foram resgatadas, segundo as autoridades locais.

A Don Valley Parkway, uma grande rodovia que corre adjacente ao rio Don, e a Ontario Highway 410 foram bloqueadas em ambas as direções por inundações. Diversos voos foram atrasados ou cancelados no aeroporto Billy Bishop.

A prefeita de Toronto, Olivia Chow, afirmou que estava “investindo intensamente” na limpeza da cidade para garantir que inundações semelhantes não aconteçam novamente.