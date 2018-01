‘Superlua azul de sangue’ oferece espetáculo raro

1. Superlua azul de sangue nasce atrás de uma estátua de dragão de um templo budista de Bangkok, Tailândia zoom_out_map 1/11 Superlua azul de sangue nasce atrás de uma estátua de dragão de um templo budista de Bangkok, Tailândia (Roberto Schmidt/AFP) The moon rises over the horizon above the head of a Chinese dragon statue at a Buddhist temple in Bangkok on January 31, 2018.Skywatchers were hoping for a rare lunar eclipse that combines three unusual events -- a blue moon, a super moon and a total eclipse -- which was to make for a large crimson moon viewable in many corners of the globe. / AFP PHOTO / Roberto SCHMIDT

2. Eclipse da superlua azul de sangue é visto em Mumbai, índia zoom_out_map 2/11 Eclipse da superlua azul de sangue é visto em Mumbai, índia (Danish Siddiqui/Reuters)

3. Superlua azul de sangue é vista atrás da Ponte Golden Gate, em São Fransisco zoom_out_map 3/11 Superlua azul de sangue é vista atrás da Ponte Golden Gate, em São Fransisco (Justin Sullivan/Getty Images/AFP) SAN FRANCISCO, CA - JANUARY 31: A partially eclipsed super blue blood moon sets behind the Golden Gate Bridge on January 31, 2018 in San Francisco, California. The 'super blue blood moon' is a rare 'lunar trifecta' event in which the Moon is at its closest to the Earth, appearing about 14 percent brighter than usual, and is simultaneously a 'blue moon', the second full moon in the same month, as well as a total lunar eclipse or 'blood moon'. This is the first such lunar event seen in North America since 1866. Justin Sullivan/Getty Images/AFP

4. Superlua azul de sangue é vista atrás de uma roda-gigante em Santa Monica, Califórnia zoom_out_map 4/11 Superlua azul de sangue é vista atrás de uma roda-gigante em Santa Monica, Califórnia (Lucy Nicholson/Reuters) A lunar eclipse of a full "Blue Moon" is seen behind the ferris wheel on the Santa Monica Pier in Santa Monica, California, U.S., January 31, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson

5. Superlua azul de sangue é vista do Deserto de Mojave, Califórnia zoom_out_map 5/11 Superlua azul de sangue é vista do Deserto de Mojave, Califórnia (David McNew/Getty Images) AMBOY, CA - JANUARY 31: A so-called 'super blue blood moon' is seen in total eclipse above the Mojave Desert on January 31, 2018 near Amboy, California. The 'Super Blue Blood Moon' is a rare 'lunar trifecta' event in which the Moon is at its closest to the Earth, appearing slightly bigger and about 14 percent brighter than usual, and is simultaneously a 'blue moon', the second full moon in the same month, and in total lunar eclipse or 'blood moon'. Such a lunar event that hasn't been seen since 1866. (Photo by David McNew/Getty Images)

6. A blue moon rises over Balboa Park's California Tower in San Diego, California zoom_out_map 6/11 A blue moon rises over Balboa Park's California Tower in San Diego, California, U.S., January 30, 2018. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY (Mike Blake/Reuters)

7. Eclipse da superlua azul de sangue é visto em Mumbai, índia zoom_out_map 7/11 Superlua azul de sangue é vista atrás da Estátua da Liberdade, em Nova York (Gary Hershorn/Corbis/Getty Images) NEW YORK, NY - JANUARY 31: The super blue blood moon is partially eclipsed as it sets beside the Statue of Liberty on January 31, 2018 in New York City. (Photo by Gary Hershorn/Corbis via Getty Images)

8. Superlua azul de sangue é vista atrás da pista de esqui em Pyeongchang, sede dos Jogos de Inverno 2018, na na Coreia do Sul zoom_out_map 8/11 Superlua azul de sangue é vista atrás da pista de esqui em Pyeongchang, sede dos Jogos de Inverno 2018, na na Coreia do Sul (Yonhap/AFP) The moon rises behind the Olympic rings displayed on the ski jump venue of the Pyeongchang 2018 winter Olympic games, in Pyeongchang on January 31, 2018.Skywatchers were hoping for a rare lunar eclipse that combines three unusual events -- a blue moon, a super moon and a total eclipse -- which was to make for a large crimson moon viewable in many corners of the globe. / AFP PHOTO / YONHAP / YONHAP / - South Korea OUT / NO ARCHIVES - RESTRICTED TO SUBSCRIPTION USE

9. Superlua azul de sangue é vista atrás do prédio Lakhta Centre na cidade de São Petersburgo, Rússia zoom_out_map 9/11 Superlua azul de sangue é vista atrás do prédio Lakhta Centre na cidade de São Petersburgo, Rússia (Anton Vaganov/Reuters) A full moon is seen behind the business tower Lakhta Centre, which is under construction in St. Petersburg, Russia January 31, 2018. REUTERS/Anton Vaganov TPX IMAGES OF THE DAY

10. Superlua azul de sangue é vista do bairro do Brooklyn, atrás de uma Balsa de Staten Island, em Nova York zoom_out_map 10/11 Superlua azul de sangue é vista do bairro do Brooklyn, atrás de uma Balsa de Staten Island, em Nova York (Eduardo Munoz/Reuters) The "Super Blue Blood Moon" sets behind the Staten Island Ferry, seen from Brooklyn, New York, U.S., January 31, 2018. REUTERS/Eduardo Munoz