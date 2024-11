SobeDesce: de Elon Musk à Mattel

SOBE

Elon Musk

Apoiador importante da campanha de Donald Trump, o dono do X foi anunciado pelo presidente eleito para o cargo de chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental.

Albert Einstein

O hospital foi considerado o melhor da América Latina, segundo ranking divulgado pela IntelLat, empresa especializada em análise de dados.

Ainda estou aqui

O filme de Walter Salles lidera a bilheteria nacional. Nos primeiros dias de exibição, já arrecadou quase 9 milhões de reais.

DESCE

Nísia Trindade

O Programa Nacional de Imunizações, de responsabilidade da ministra da Saúde, contabilizou um número vexaminoso: o total de vacinas vencidas no governo Lula aumentou 22% e gerou prejuízo de 1,7 bilhão de reais, o maior desde 2008.

Bets

As apostas on-line viraram alvo do STF e de uma CPI no Congresso.

Mattel

A fabricante de brinquedos teve de pedir desculpas após imprimir erroneamente o link de um site pornográfico em embalagens de bonecas.

Publicado em VEJA de 15 de novembro de 2024, edição nº 2919