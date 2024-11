Seul fica sob manto branco na maior nevasca em 100 anos

A capital sul-coreana, Seul, foi atingida por uma nevasca histórica nesta quarta-feira, 27, marcando o maior volume de neve registrado em novembro desde o início dos registros, há mais de 100 anos. De acordo com a Administração Meteorológica da Coreia (KMA), em poucas horas, a capital acumulou 16,5 centímetros de neve, ultrapassando o recorde de 12,4 centímetros observado em novembro de 1972.

A forte nevasca causou atrasos e interrupções em diversos serviços. Mais de 220 voos foram suspensos em aeroportos de todo o país, enquanto cerca de 90 balsas permaneceram ancoradas por ordem das autoridades. Além disso, centenas de trilhas para caminhadas foram fechadas por questões de segurança.

De manhã, o tráfego na capital da Coreia do Sul foi prejudicado pelas condições escorregadias das vias, e equipes de emergência foram mobilizadas para lidar com incidentes relacionados, como árvores e placas derrubadas.

Em resposta à situação, o presidente do país, Yoon Suk Yeol, orientou os ministérios do Transporte e da Segurança a alocar todos os recursos disponíveis para minimizar acidentes e danos relacionados à neve. Ele também determinou que informações atualizadas sobre o clima e o trânsito fossem rapidamente divulgadas para ajudar a população a se proteger.

A tempestade de neve se concentrou em Seul, mas atingiu todo o território sul-coreano. Algumas regiões centrais, do leste e do sudoeste registraram entre 10 e 23 centímetros de neve nesta quarta-feira. Em Hongcheon, no leste do país, um acidente envolvendo cinco veículos deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas devido à pista escorregadia.

A previsão é de que a nevasca continue em grande parte do país até o meio-dia da quinta-feira, 28, segundo a KMA.