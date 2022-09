Sem Elizabeth e com Charles, ex-colônias no Caribe querem virar repúblicas

A ascensão do rei Charles III ao trono britânico provocou novos apelos de políticos e ativistas nas ex-colônias no Caribe para remover o monarca como seu chefe de Estado e para que a Inglaterra pague reparações por escravidão.

Charles sucede sua mãe, a rainha Elizabeth II, que governou por 70 anos e morreu na quinta-feira 8.

O primeiro-ministro da Jamaica disse que seu país homenagearia Elizabeth, e seu colega em Antígua e Barbuda ordenou que as bandeiras ficassem a meio mastro até o dia de seu enterro. Mas em alguns lugares há dúvidas sobre o papel que um monarca distante deve desempenhar no século 21.

No início deste ano, alguns líderes da Commonwealth expressaram desconforto em uma cúpula em Kigali, na Ruanda, sobre a troca de bastão da liderança do clube de 56 países de Elizabeth para Charles. Além disso, uma turnê por Belize, Jamaica e Bahamas em março, o agora herdeiro do trono, o príncipe William e sua esposa, Kate, foi marcada por pedidos de reparações e um pedido de desculpas pela escravidão.

“À medida que o papel da monarquia muda, esperamos que esta seja uma oportunidade para avançar nas discussões sobre reparações para nossa região”, disse Niambi Hall-Campbell, acadêmico de 44 anos que preside o Comitê Nacional de Reparações das Bahamas, na quinta-feira 8.

Hall-Campbell enviou condolências à família da rainha e notou o reconhecimento de Charles da “atrocidade da escravidão” em uma cerimônia no ano passado, que marcou o fim do domínio britânico quando Barbados se tornou uma república. Ela disse que espera que Charles lidere de uma maneira que reflita a “justiça exigida pelos nossos tempos. E essa justiça é justiça reparatória”.

Mais de 10 milhões de africanos foram traficados no Atlântico por nações europeias entre os séculos 15 e 19. Aqueles que sobreviveram à viagem brutal foram forçados a trabalhar em plantações no Caribe e nas Américas.

Uma defensora jamaicana de reparações, Rosalea Hamilton, disse que os comentários de Charles na conferência de Kigali sobre sua tristeza pela escravidão ofereceram “algum grau de esperança de que ele aprenderá com a história, entenderá o impacto doloroso que muitas nações sofreram até hoje” e abordará a necessidade para reparações.

No entanto, novo rei não mencionou reparações no discurso de Kigali.

O governo da Jamaica anunciou no ano passado planos para pedir uma indenização ao Reino Unido por transportar à força cerca de 600.000 africanos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e bananas que criaram fortunas para os proprietários de escravos britânicos.

“Quem assumir o cargo deve ser solicitado a permitir que a família real pague indenizações aos africanos”, disse David Denny, secretário-geral do Movimento Caribenho para a Paz e Integração, de Barbados. “Todos nós devemos trabalhar para remover a família real como chefe de Estado de nossas nações”, disse ele.

A Jamaica sinalizou que, em breve, poderá seguir Barbados ao abandonar o governo real, enquanto permanecem membros da Commonwealth. Uma pesquisa de agosto mostrou que 56% dos jamaicanos são a favor da remoção do monarca britânico como chefe de Estado.

Allen Chastanet, ex-primeiro-ministro de Santa Lúcia e agora líder da oposição, disse à agência de notícias Reuters que apoia um movimento “geral” em direção ao republicanismo em seu país.

“Eu certamente neste momento apoiaria nos tornarmos uma república”, disse ele.