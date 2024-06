Seca histórica provoca morte em massa de milhares de peixes no México

A Lagoa Bustillos, localizada no estado mexicano de Chihuahua, teve sua superfície coberta por milhares de peixes mortos após longos períodos de seca intensa atingirem a região. Autoridades locais alertam que os níveis de água da lagoa estão perigosamente baixos após a alta frequência de temperaturas acima dos 40ºC.

Além da falta de água, os peixes estavam em constante contato com uma água de má qualidade. “Quando a quantidade de água diminui, os poluentes ficam mais concentrados e, portanto, afetam também as espécies que vivem aqui”, disse Irma de la Pena, chefe do Departamento de Ecologia da cidade de Cuauhtémoc, à rede americana CNN.

As organizações locais estão trabalhando em conjunto com as autoridades para cobrir os peixes mortos com cal viva para que a rápida decomposição ao ar livre não atraia insetos e espalhe doenças, prejudicando a saúde da população.

“O que precisamos é de apoio, especialmente tendo em conta o potencial que temos para um problema de saúde”, disse Saul Sausameda, presidente da comunidade Anahuac.

Não é a primeira vez que a Lagoa Bustillos é antigida pela seca. Em anos anteriores, a falta de água provocada pelas temperaturas extremas já havia provocado a morte de diversos peixes.

Crise climática

Quase 90% do México foi atingido pelo calor intenso e pela seca, a maior taxa desde 2011. A tragédia ambiental reflete a gravidade da crise climática, apontada como principal responsável pela morte dos animais em todo o país.

As temperaturas extremas não atingiram apenas os animais marinhos, mas também os agricultores e o gado da região. Muitos outros animais, incluindo vacas e burros, também morreram por falta de água a medida que as barragens ficaram vazias.

O estado de Chihuahua foi um dos mais atingidos pela seca extrema. Muitos agricultores precisaram deixar a região devido à falta de condições propícias para a plantação ou criação de animais.