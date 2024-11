São Cristóvão recebe seleção da Rússia no Rio e torcida da casa pede ajuda de Putin

Enquanto o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro recebia líderes das maiores economias do mundo na manhã desta segunda-feira, 18, outro evento “diplomático” acontecia na cidade, a pouquíssimos quilômetros. No estádio Ronaldo Nazário, o São Cristóvão, da terceira divisão estadual, recebeu a seleção sub-23 da Rússia como parte de sua preparação para a temporada do ano que vem.

Sob o calor escaldante, o time da casa, conhecido por revelar Ronaldo Fenômeno, perdeu por 4 x 0.

Aproveitando a ocasião, a torcida pediu uma mãozinha do presidente russo, Vladimir Putin, para acabar com um dos rivais regionais. “Que bom seria, se o Putin acabasse com o Olaria”, gritaram alguns fanáticos. Em outro momento, a música foi: “Doutor, eu não me engano, esse juiz é ucraniano”.