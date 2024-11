Rússia promove ‘campanha de sabotagens’ na Europa, diz chefe do MI6

Richard Moore, o chefe do MI6, serviço secreto de inteligência do Reino Unido, afirmou nesta sexta-feira, 29, que a Rússia está travando uma “campanha incrivelmente imprudente” de sabotagens na Europa. Segundo ele, os atos envolvem desde ataques cibernéticos até incêndios criminosos, e fazem parte de uma retaliação contra o apoio das nações europeias à Ucrânia na guerra.

“Nossa segurança — britânica, francesa, europeia e transatlântica — está em risco”, disse Moore em um discurso em Paris. “Recentemente, descobrimos uma campanha incrivelmente imprudente de sabotagem russa na Europa.”

A autoridade de inteligência afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, e seus aliados recorrem a ameaças nucleares para fazer países da Europa desistirem de apoiar a Ucrânia. Mas argumentou que se o Kremlin conseguir reduzir a Ucrânia a “um estado vassalo”, não pararia por aí.

“O custo de não apoiar a Ucrânia é infinitamente maior (do que não apoiar). Se Putin for bem-sucedido, a China vai pesar as consequências, a Coreia do Norte será encorajada e o Irã se tornará ainda mais perigoso”, declarou o chefe do MI6.

A fala de Moore em Paris teve um tom duro, com objetivo reanimar os aliados europeus de Kiev que estejam vacilando, bem como quaisquer céticos no próximo governo dos Estados Unidos, nas mãos de Donald Trump, sobre a importância da Ucrânia. “Trabalhei com sucesso com o primeiro governo Trump para promover nossa segurança compartilhada e espero fazer isso novamente”, disse ele.

Continua após a publicidade

Além disso, seus alertas sobre o aumento das ações de sabotagem russas se juntam aos outros oficiais de inteligência de nações ocidentais.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e os serviços de inteligência de várias nações europeias denunciaram que a Rússia está por trás de um número crescente de atividades hostis na área Euro-Atlântica, que vão desde ataques cibernéticos repetidos até incêndios criminosos ligados a Moscou. A Rússia nega todas as acusações.

O chefe de espionagem doméstica do Reino Unido disse no mês passado que o serviço de inteligência militar russo, o GRU, estava tentando provocar “caos” no Reino Unido e na Europa. Fontes do setor de inteligência americana disseram à agência de notícias Reuters nesta semana que o Kremlin provavelmente expandiria sua campanha de sabotagem contra alvos europeus para aumentar a pressão sobre o Ocidente.

A Alemanha investiga vários incêndios causados ​​por dispositivos incendiários escondidos dentro de encomendas em um depósito em Leipzig. A polícia antiterrorismo britânica também informou, logo após o anúncio alemão, que abriu uma investigação sobre um incêndio em um depósito em julho, causado por um pacote que pegou fogo, e entraria em contato com outras agências policiais europeias para ver se havia uma conexão com incidentes semelhantes em outros lugares.