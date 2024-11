Rússia lançou mais de 2 mil drones contra Ucrânia só no mês de outubro

A Rússia intensificou suas ações contra a Ucrânia em outubro, lançando mais de 2 mil drones de ataque, afirmaram autoridades ucranianas em um balanço publicado nesta sexta-feira, 1. Os veículos aéreos não tripulados, direcionados tanto a instalações militares e infraestruturas civis, resultaram em uma sequência de destruições, com Kiev sofrendo ataques em pelo menos 20 ocasiões ao longo do mês.

Em comunicado, o Estado-Maior da Ucrânia disse ter interceptado cerca de 1.185 drones, enquanto outros 738 desapareceram sem rastros. Ainda assim, a ofensiva causou danos severos em regiões como Odesa.

Desde o início de 2024, o número de ataques russos com drones sobre a Ucrânia já ultrapassou 6.900, segundo estimativas oficiais. Kiev denuncia que essas operações são voltadas majoritariamente para infraestruturas civis, em uma estratégia que coloca em risco serviços essenciais e, consequentemente, a população. Já Moscou, por sua vez, nega a intenção de atingir civis, afirmando que seus alvos são, em sua maioria, instalações de apoio militar.

Com a chegada do inverno, a Ucrânia se vê diante do desafio de manter seu sistema energético, já fragilizado por ataques anteriores, funcionando sob novas ameaças. A população, mais uma vez, se prepara para enfrentar possíveis cortes de energia e incertezas diante de uma guerra que se intensifica a cada mês.