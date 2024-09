Rússia lança 76 drones sobre Kiev e 72 são abatidos

A Rússia lançou na madrugada deste sábado, 14, um ataque composto por 76 drones de guerra contra Kiev e outras cidades da Ucrânia. As defesas ucranianas, no entanto, abateram 72 dos equipamentos.

Não houve registro de mortos ou feridos. Contudo, o ataque russo danificou edifícios em várias partes do país. De acordo com autoridades de Kiev, fragmentos de drones caíram em um prédio municipal no distrito de Obolon, na região centro-norte da capital, mas não houve incêndio no local.

Além disso, os destroços teriam danificado várias casas particulares e uma propriedade comercial na região de Kiev, e também destruíram partes de propriedades particulares ao sul da cidade de Odessa.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, fez um apelo às forças militares do país por melhorias nas defesas contra ataques aéreos.

“Precisamos de mais capacidades para fortalecer o escudo aéreo, a defesa aérea e as capacidades de longo alcance para continuar protegendo a vida e nosso povo”, disse Zelenskiy.

Durante quase 31 meses de guerra, as forças de Moscou bombardearam a Ucrânia com milhares de drones e mísseis, matando milhares de civis, danificando a infraestrutura e o setor de energia do país e destruindo dezenas de milhares de edifícios residenciais e comerciais.

Moscou nega ter como intenção atingir alvos civis e diz que seus ataques de longo alcance visam reduzir a capacidade de combate da Ucrânia.

(com Reuters)