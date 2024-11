Rússia expulsa diplomata britânico por acusação de espionagem

A Rússia expulsou um diplomata britânico, acusando-o de espionagem, informou a estatal russa RIA nesta terça-feira, 26. A agência de notícias disse que o homem trabalhava na embaixada do Reino Unido em Moscou, acrescentando que o Ministério das Relações Exteriores do país convocou o embaixador britânico para consultas após o ocorrido.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, herdeiro da KGB soviética) alegou que o diplomata intencionalmente forneceu informações falsas para entrar no país como disfarce para trabalho de espionagem, “violando assim a lei russa”.

“O FSB russo identificou sinais de inteligência e trabalho subversivo do referido diplomata que ameaça a segurança da Federação Russa”, disse o serviço de segurança, segundo outra agência de notícias estatal, a TASS.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia posteriormente revogou o credenciamento diplomático do funcionário da embaixada britânica, segundo a TASS, e ordenou que ele deixasse o país em no máximo duas semanas.

O embaixador do Reino Unido em Moscou, Nigel Casey, foi ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia nesta terça-feira após a convocação do Kremlin, onde foi recebido pelas câmeras da mídia estatal russa. No balé diplomático, o gesto da convocação geralmente indica uma reprimenda.