Rússia está por trás de 100 ‘incidentes suspeitos’ na Europa este ano, diz ministro

VEJA Mercado

Ano de 2025 começará com desafios para inflação, diz Alvaro Bandeira

Os índices europeus e os futuros americanos operam em alta na manhã desta quarta-feira, 4, enquanto investidores esperam por falas previstas para hoje do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. No Brasil, o mercado acompanha a divulgação da produção industrial em outubro, que apresentou queda de 0,2% na base mensal. O dado mostra uma perda de força em relação ao mês anterior, quando houve crescimento de 1,1%. A expectativa para outubro era de crescimento de 0,2%. Na comparação anual, houve expansão da produção de 5,8%, em linha com o esperado. A editora Juliana Machado entrevista Alvaro Bandeira, economista e coordenador da entidade reguladora Apimec.