Rússia diz ter tomado mais dois vilarejos em Donetsk, no leste da Ucrânia

O Exército da Rússia disse nesta quarta-feira, 25, que assumiu o controle de mais dois vilarejos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde as tropas de Moscou avançam no ritmo mais acelerado dos últimos dois anos. Kiev, por sua vez, continua investindo em sua própria ofensiva do lado russo da fronteira.

O Ministério da Defesa russo disse em um comunicado no aplicativo de mensagens Telegram que suas forças conquistaram as vilas na região que vem sendo o principal alvo de sua ofensiva. “Unidades do grupo do Sul liberaram as localidades de Gostré e Grigorivka”, afirmou a pasta.

Gostre é uma pequena vila localizada 30 quilômetros a oeste da cidade de Donetsk, enquanto Grigorivka fica perto da cidade de Chasiv Yar, no topo de uma colina.

Encurralados

Especialistas militares já relataram que a Ucrânia enfrenta uma situação precária em Vugledar, uma cidade localizada mais ao sul na região de Donetsk, onde as forças ucranianas têm repelido intensos ataques do inimigo desde o início da guerra. “É altamente provável que as tropas russas agora ameacem a cidade por três lados”, avaliou o Ministério da Defesa britânico nesta quarta-feira.

O governador regional de Donetsk, Vadym Filashkin, reconheceu que o Exército de Moscou está tentando entrar em Vugledar. “Alguns grupos russos de sabotagem e reconhecimento estão tentando invadir a cidade, mas soldados ucranianos estão destruindo esses grupos”, afirmou ele.

Cerca de 100 pessoas permanecem na cidade e se recusam a sair. “É impossível entregar ajuda humanitária a elas porque o inimigo está atirando em todas as estradas”, Filashkin acrescentou.

O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank com sede em Washington, disse, porém, que a possível captura de Vugledar “dificilmente dará às forças russas qualquer vantagem operacional específica para futuras operações ofensivas”.

Incursão ucraniana

A Ucrânia, com dificuldades no leste, lançou a maior invasão estrangeira à Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, conseguindo assumir o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados do território vizinho.

O ataque-surpresa à região de Kursk, em 6 de agosto, acarretou um prejuízo econômico de quase US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões), disse o governador da região, Alexei Smirnov, no início do mês. Kiev justifica que sua incursão é uma medida defensiva, com o objetivo de impedir o avanço das forças russas em território ucraniano.