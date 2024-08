Rússia diz ter impedido uma tentativa de invasão ucraniana ao seu território

Soldados russos e forças de fronteira do Serviço Federal de Segurança (FSB) afirmam ter impedido uma tentativa ucraniana de atravessar a fronteira na região de Kursk, no sudoeste da Rússia, afirmou o governador local, Alexei Smirnov, nesta terça-feira, 6, após uma noite marcada por bombardeios ucranianos.

Cerca de 100 soldados ucranianos tentaram entrar na Rússia pela cidade de Sudzha, onde planejavam realizar um ataque, afirmou o canal MASH Telegram, que tem contatos na segurança estatal russa.

Bombardeios ucranianos

A tentativa de invasão ocorre horas depois de bombardeios ucranianos atingirem a região de Kursk, deixando cinco pessoas feridas, incluindo três crianças. Smirnov afirmou que os sistemas de defesa aérea russos interceptaram pelo menos 26 drones lançados pela Ucrânia durante a madrugada de terça-feira. Os ataques danificaram diversos edifícios na cidade de Sudzha.

Em uma publicação no Telegram, o governador da Kursk acrescentou que os bombardeios ucranianos foram uma resposta a ataques com drones russos ao território ucraniano no dia anterior, que deixaram uma pessoa ferida.

Outro ataque com drone na cidade russa de Belgorod durante a madrugada deixou uma pessoa morta, afirmou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, no Telegram.

Ataques à Kiev

A Ucrânia, por sua vez, afirmou que sua defesa aérea abateu dois mísseis balísticos Iskander-M ou KN-23, dois mísseis de cruzeiro Kh-59 e 15 drones lançados pela Rússia na capital Kiev durante a noite desta segunda-feira, 5.

Várias explosões aconteceram na capital, mas o chefe das autoridades militares de Kiev, Serhiy Popko, afirmou que não houve danos graves ou vítimas. No entanto, os destroços danificaram janelas de um edifício residencial, um prédio comercial e dois postos de gasolina, disse o governador da região, Ruslan Kravchenko.