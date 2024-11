Rússia dispara míssil balístico intercontinental contra Ucrânia pela 1ª vez, diz Kiev

A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental (ICBM) durante um ataque à Ucrânia nesta quinta-feira, 21, segundo a força aérea de Kiev. Este seria o primeiro uso da poderosa arma na guerra, que ultrapassou a marca de 1.000 dias nesta semana, inicialmente projetada para lançar ataques nucleares a milhares de quilômetros de distância.

“Um míssil balístico intercontinental foi lançado da região de Astrakhan, na Federação Russa”, disse o Exército ucraniano, sem especificar se havia atingido algum alvo em seu país.

As tensões envolvendo os dois países aumentaram depois que a Ucrânia fez os primeiros disparos de mísseis americanos e britânicos contra alvos dentro da Rússia nesta semana, apesar dos inúmeros alertas de Moscou, que disse que veria essa ação como uma grande escalada.

Os ucranianos não especificaram que tipo de ogiva continha o míssil, nem que tipo de míssil era. Não houve nenhuma sugestão de que se tratasse de uma arma nuclear.

Segundo especialistas em segurança, se confirmado o lançamento, este seria o primeiro uso militar de um ICBM – armas estratégicas projetadas para lançar ogivas nucleares, e parte importante da estratégia de dissuasão nuclear da Rússia.

A Rússia não comentou a declaração da força aérea ucraniana. Questionado por repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a mídia deveria entrar em contato com os militares russos sobre o assunto.

Relatos da mídia ucraniana

O Ukrainska Pravda, um jornal com sede em Kiev, afirmou que o míssil era um RS-26 Rubezh, citando fontes anônimas. De acordo com a Associação de Controle de Armas, se trata de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, com alcance de 5.800 km.

O RS-26 foi testado com sucesso pela primeira vez em 2012, e estima-se que tenha 12 metros de comprimento e pese 36 toneladas, de acordo com o think tank Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Esse modelo pode transportar uma ogiva nuclear de 800 kg.

O ataque desta quinta-feira, que envolveu um míssil hipersônico Kinzhal e sete mísseis de cruzeiro Kh-101, tentou atingir empresas e infraestrutura crítica na cidade centro-leste de Dnipro, informou a força aérea. Seis deles foram abatidos.

O governador regional, Serhiy Lysak, afirmou que houve danos a uma empresa industrial, incêndios e duas pessoas ficaram feridas. Os militares ucranianos não disseram, porém, qual era o alvo do ICBM ou se ele havia causado algum dano.