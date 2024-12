Rússia desmantela rede de call centers que aplicava golpes em 50 países, incluindo Brasil

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) anunciou na segunda-feira, 9, o desmantelamento de uma rede de call centers que aplicava golpes em cidadãos do Brasil, Reino Unido, Canadá, Japão, Índia e outros 44 países, incluindo membros da União Europeia. Até o momento, 11 pessoas foram presas por ligação com o esquema, que gerava um lucro diário de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Mais de 100 mil vítimas foram contabilizadas pelo FSB.

As investigações da autoridade federal russa indicaram que o grupo criminoso operava sob interesses “do ex-ministro da Defesa da Geórgia e fundador do Milton Group, David Kezerashvili, que atualmente está escondido em Londres”. Kezerashvili ocupou o posto no governo georgiano entre 2006 e 2008, durante a Presidência de Mikheil Saakashvili, que se estendeu de 2004 a 2013.

“Muitos entraram em contato com o golpe pela primeira vez por meio de anúncios no Facebook prometendo retornos notáveis ​​sobre os investimentos. Depois de inserir seus detalhes de contato para descobrir mais, as vítimas eram inundadas com ligações de vendas de alta pressão. Elas faziam um pequeno “investimento” que rapidamente rendia lucros impressionantes — mas falsos”, apontou um relatório do consórcio Organized Crime and Corruption Reporting Project, que teve acesso a informações por um “denunciante de dentro do call center”.

“Nos casos mais extremos, os especialistas em retenção do Milton Group convenciam as vítimas a instalar software em seus computadores que permitia que os golpistas os controlassem remotamente e roubassem mais dinheiro no processo. Alguns perderam mais de US$ 200.000”, acrescentou o documento.

Segundo o OCCRP, os golpistas eram “jovens ucranianos ou migrantes do Oriente Médio e da África em Kiev”, mas que o grupo “Milton está ligado a outros call centers na Albânia, Geórgia e Macedônia do Norte, que empregam centenas de outros funcionários.”. No anúncio desta segunda-feira, o FSB também afirmou que a rede de call center foi instruída pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) a enviar alertas falsos sobre ataques em Moscou, Kursk, Bryansk e Belgorod em 2022, em meio à guerra.

