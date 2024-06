Rio Sena continua poluído um mês antes da Olimpíada de Paris

Um mês antes do início da Olimpíada de 2024, o rio Sena, que vai sediar as competições de natação e triatlo, não passou nos testes de qualidade de água. Um relatório divulgado pela prefeitura de Paris nesta sexta-feira, 28, revelou que os níveis de bactérias fecais na água estão muito acima do esperado.

Os testes feitos na semana passada revelaram que a bactéria E. Coli, indicador de material fecal, estava acima dos limites impostos pelas federações esportivas. No dia 18 de junho, o nível estava 10 vezes acima do aceitável. Segundo o site da prefeitura de Paris, esse aumento é explicado pelas chuvas dos dias anteriores.

“As chuvas de 17 e 18 de junho provocaram um primeiro enchimento da bacia de Austerlitz. Esta estava 80% cheia e permitiu evitar o despejo de 40 mil metros cúbicos de águas residuais e pluviais no Sena”, explicou o relatório.

A bacia de Austerlitz é um dos reservatórios de água construído pela prefeitura para capturar o transbordamento do sistema de esgoto antigo da capital francesa durante chuvas fortes. De acordo com os resultados, “nenhuma descarga significativa de águas residuais ocorreu em Paris a montante do local olímpico”.

O relatório também indicou que os níveis das bactérias chamadas enterococos, oriundas do aparelho digestivo e urinário, permaneceram em níveis menores. No entanto, ainda estão acima do limite aceitável.

“A qualidade da água continua degradada devido a condições hidrológicas desfavoráveis, pouca luz solar, temperaturas sazonais abaixo da média e poluição a montante”, explicou a prefeitura.

Reabilitação do Sena

As autoridades francesas já gastaram 1,4 milhões de euros (cerca de R$ 8,4 bilhões, na cotação atual) ao longo da última década para limpar o Sena. Além de melhoras no sistema de esgoto de Paris, foram construídas novas instalações de tratamento e armazenamento de água.

Contudo, com o aumento das chuvas, as redes de águas residuais costumam ficar sobrecarregadas. Alguma instalações de esgoto são antigas – datam do século XIX –, e por isso despejam os dejetos no rio.

De acordo com os organizadores, o tempo seco e de sol de julho deve ser suficiente para tornar o Sena adequado para eventos de natação em águas abertas.