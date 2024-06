Rei Charles III recebe imperador do Japão para visita de Estado

O imperador do Japão, Naruhito, e sua esposa, Masako, foram recebidos nesta terça-feira, 25, pelo rei Charles III em Londres, na Inglaterra. A visita de Estado japonesa estava prevista para 2020, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Na época, a rainha Elizabeth II ainda estava viva. O casal esteve pela última vez no Reino Unido para o funeral da monarca, em 2022, na primeira viagem internacional após coroação de Naruhito.

Os imperadores japoneses aterrissaram em Londres no último sábado, 22, e foram recebidos por autoridades britânicas. O encontro com Charles nesta terça-feira marca a primeira visita de uma liderança desde que ele voltou à ativa após o diagnóstico de câncer, divulgado em fevereiro deste ano. A viagem tem como objetivo intensificar os laços entre as famílias reais, mantidos há três gerações. Naruhito, inclusive, frequentou a Universidade de Oxford na década de 1980, quando fez pós-graduação sobre a história dos transportes no rio Tâmisa.

A pesquisa do imperador foi narrada no seu livro de memórias “The Thames and I” (O Tâmisa e Eu, em tradução livre), no qual ele também se debruça sobre a afeição pela Inglaterra. Fazendo jus aos anos de estudo, a visita ao lado do rei começou pela Barreira do Tâmisa, segunda maior do mundo, que funciona como um sistema anti-inundação. Em seguida, Naruhito e Masako participaram da Horse Guards Parade, um pomposo desfile no coração de Londres.

Agenda de Nahurito e Masako

O casal real japonês também foi convidado para um banquete de Estado no Palácio de Buckinghan nesta terça-feira, que contará com a presença do príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, também diagnosticada com câncer neste ano. O príncipe de Gales já encontrou com o casal nesta manhã, como mostra uma foto publicada nas redes sociais, em que William destaca que “é uma honra receber o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako do Japão no Reino Unido”.

Os próximos dias serão repletos de compromissos para a família real do Japão. A viagem será marcada por visitas ao Instituto Francis Crick, o principal centro de pesquisa biomédica do país, ao Castelo de Windsor, para depositar uma coroa de flores no túmulo de Elizabeth, à exposição Japan: Myths to Manga no museu Young V&A, e ao Royal Botanic Gardens.

Por último, passarão na Universidade de Oxford para, enfim, retornarem ao Japão. Não há, porém, nenhum compromisso previsto com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que enfrentará uma difícil eleição no dia 4 de julho.