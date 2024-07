Quem era Thomas Matthew Crooks, autor dos disparos contra Trump

O suspeito pelo atentado contra Donald Trump durante comício na cidade de Butler, na Pensilvânia no sábado, 13, foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Ele foi morto logo após o atentado.

Segundo o FBI, ele vivia em Bethel Park, na Pensilvânia, que fica a cerca de 70 quilômetros de onde acontecia o comício.

Crooks estava registrado para votar como eleitor republicano, partido de Donald Trump. Segundo a agência Associated Press, porém, ele fez uma doação de 15 dólares a um comitê que apoia os democratas em 2021, quando Joe Biden foi empossado presidente.

Segundo o jornal americano The New York Times, o atirador não tinha registros criminais. O FBI acredita que ele agiu sozinho, mas ainda investiga se houve participação de outras pessoas no crime. Os agentes ainda não informaram uma possível motivação para o atentado.

Um fuzil AR-15 foi encontrado com Crooks.