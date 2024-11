Quem é a linha-dura Kristi Noem, escolhida de Trump como secretária de Segurança Interna

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, como próxima secretária do Departamento de Segurança Interna, informou a emissora americana CNN nesta terça-feira, 12, citando duas fontes.

Linha-dura quando o assunto é imigração e defensora leal de Trump, Noem terá a missão de supervisionar a agência responsável por questões que vão desde a proteção de fronteiras e imigração até a resposta a desastres e o Serviço Secreto dos EUA.

A governadora ganhou destaque nacional após se recusar a impor uma ordem estadual de uso de máscara durante a pandemia de Covid-19 e agora cumpre seu segundo mandato de quatro anos em Dakota do Sul, após uma vitória esmagadora na eleição de 2022.

Ela era uma das cotadas para assumir a vice-presidência da chapa de Trump, mas seu relacionamento com o republicano foi abalado após uma repercussão negativa em torno da publicação de seu livro de memórias em abril, no qual ela escreveu que matou a tiros seu cachorro “indomável” na fazenda de sua família por ele não estar demonstrando sinais de ser um cão de caça ideal.

Depois da polêmica, Noem argumentou que as histórias contadas em seu livro tinham objetivo de mostrar que ela é capaz de fazer alguns dos trabalhos mais horríveis quando necessário.

Noem foi a primeira governadora a enviar tropas da Guarda Nacional, cedidas por seu estado da Dakota do Sul, para a fronteira EUA-México, no Texas, e também assumiu a liderança nos esforços para proibir o TikTok nos EUA, excluindo-o de dispositivos estatais.

Escolhidos de Trump

Na semana passada, Trump nomeou Susie Wiles como a primeira integrante de seu novo governo, escolhendo-a para ocupar o cargo de chefe de gabinete — a primeira mulher a assumir essa posição, conhecida como “segundo nome mais poderoso de Washington”.

Poucos dias depois, o republicano nomeou Tom Homan, ex-diretor interino da agência de Imigração e Alfândega (Ice, na sigla em inglês), como novo o “czar da fronteira”, enquanto a deputada republicana Elise Stefanik, de Nova York, foi escolhida para ser a próxima embaixadora americana nas Nações Unidas.

Trump também convidou o deputado Mike Waltz, da Flórida, para atuar como seu novo conselheiro de segurança nacional, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. No entanto, o deputado ainda não confirmou se aceitará o cargo.