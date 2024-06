Putin impõe condições da Rússia para ‘paz negociada’ com Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira, 14, que está pronto para negociar o fim da guerra na Ucrânia e um acordo de Paz, desde que Kiev retire suas tropas das quatro regiões do país anexadas por Moscou e abandone qualquer possibilidade de entrar na Otan, a principal aliança militar ocidental.

“Novas realidades territoriais devem ser reconhecidas”, disse Putin num discurso a autoridades de política externa. “Todas estas condições principais básicas devem ser estabelecidas através de acordos internacionais fundamentais. Naturalmente, isto envolve o cancelamento de todas as sanções ocidentais contra a Rússia”.

A fala acontece poucas horas depois de Kiev receber um novo pacote de ajuda ocidental, incluindo 50 bilhões de dólares financiados com juros provenientes de bens russos congelados no exterior, e um plano de apoio continuado, com prazo de 10 anos, com os EUA.

Sob as condições apresentadas por Putin, a Rússia tomaria controle total de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, anexadas ao território russo depois de referendos locais. Os resultados tiveram suspeitas taxas de aprovação na casa dos 95%, e a comunidade internacional rejeitou a legitimidade das votações. Posteriormente, as regiões foram nomeadas como constituintes da Federação Russa via decreto.

Os combates intensificaram-se nas quatro regiões nos últimos meses, com as forças russas tomando lentamente a iniciativa no campo de batalha após a fracassada contraofensiva da Ucrânia no ano passado.

As exigências do presidente russo representam as condições mais específicas para um possível fim da guerra desde que ordenou a invasão em grande escala à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

“Hoje estamos fazendo outra oferta de paz específica e real. Se Kiev e as capitais ocidentais recusarem como fizeram antes, então esse é o problema deles no fim do dia – a sua responsabilidade política e moral pelo contínuo derramamento de sangue”, disse. “Obviamente, as condições no terreno continuarão a mudar, não a favor do regime de Kiev, e as condições para iniciar negociações serão diferentes.”

Em resposta, Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse se tratar de uma “farsa completa”.

“Não há novas ‘propostas de paz’ ​​da Rússia. A entidade Putin expressou apenas o ‘conjunto padrão do agressor’, que já foi ouvido muitas vezes. O seu conteúdo é bastante específico, altamente ofensivo ao direito internacional e fala de forma absolutamente eloquente sobre a incapacidade da atual liderança russa para avaliar concretamente as realidades”, disse.