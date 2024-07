Putin e Xi pedem união de países da Eurásia contra ameaça do Ocidente

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, pediram nesta quinta-feira, 4, que os países da região da Eurásia estabeleçam uma cooperação mais estreita nos tópicos de segurança, política e economia para resistir à “verdadeira ameaça da mentalidade de Guerra Fria” do Ocidente.

Durante a cúpula anual dos líderes da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), no Cazaquistão, Xi afirmou que os membros da organização “devem consolidar a unidade e se opor conjuntamente à interferência externa diante dos desafios reais de divisão”, informou a agência de notícias chinesa Xinhua.

O presidente russo apelou por “uma nova arquitetura de cooperação, segurança indivisível e desenvolvimento na Eurásia, projetada para substituir os modelos eurocêntricos e euroatlânticos desatualizados, que deram vantagens unilaterais apenas a certos Estados”.

Putin também culpou as alianças ocidentais pela guerra na Ucrânia, alegando que a Rússia estava disposta a encerrar o conflito caso Kiev e seus apoiadores aceitassem os termos estabelecidos por Moscou nas negociações.

Continua após a publicidade

Organização de Cooperação de Xangai

A SCO foi fundada em 2001 por China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão com o objetivo de combater o terrorismo e promover a segurança das fronteiras. Atualmente, Índia, Irã e Paquistão também fazem parte do bloco voltado para assuntos de política, segurança e economia.

Para fortalecer a aliança entre os países da organização, Putin pediu a criação de um novo sistema de pagamento dentro do grupo para evitar o uso do dólar e elogiou o aumento de transações feitas com moedas nacionais.

“O mundo multipolar se tornou realidade”, disse Putin. “Mais e mais países apoiam uma ordem mundial justa e estão prontos para defender vigorosamente seus direitos legais e valores tradicionais.”

Continua após a publicidade

Relação Rússia-China

Na véspera da cúpula da SCO, Xi e Putin se reuniram para reforçar os laços entre seus países. Putin afirmou que as relações Rússia-China estão passando pelo “melhor período de sua história”, descrevendo-as como uma força “estabilizadora” para o mundo.

“A cooperação russo-chinesa em assuntos globais serve como um principal fator de estabilização no cenário internacional, e continuamos a melhorá-la ainda mais”, disse Putin a Xi nesta quarta-feira.

O presidente chinês ressaltou a importância da “amizade duradoura” com a Rússia em meio a “uma situação internacional repleta de turbulência e mudanças”.