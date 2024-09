Putin diz que Brasil, China e Índia poderiam mediar negociações de paz

O presidente russo Vladimir Putin citou nesta quinta-feira, 5, Brasil, China e Índia como possíveis mediadores caso as negociações de paz para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia sejam retomadas. Segundo a agência Reuters, o governante afirmou ainda que o acordo preliminar estabelecido em Istambul, na Turquia, ainda nas primeiras semanas do conflito, poderia servir de base para novas conversas.

As declarações foram dadas durante a participação de Putin em um fórum econômico em Vladivostok. De acordo com o site Politico, Putin mencionou os países dos Brics ao ser perguntado sobre possíveis mediadores para uma trégua no conflito. “China, Brasil e Índia. Eu estou em contato com meus parceiros e temos confiança uns nos outros”, disse. Depois, acrescentou: “Se existir uma vontade da Ucrânia de seguir com as negociações, eu posso fazer isso”.

Como está a guerra?

Nos últimos dias, a Rússia intensificou seus bombardeios contra a Ucrânia. Os ataques aéreos cada vez mais agressivos são uma resposta à invasão ucraniana de parte do território russo. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky trocou um terço do seu gabinete, com a saída de sete ministros. O líder ucraniano prometeu que as mudanças darão “força renovada” ao país.