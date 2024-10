Procurador-geral da Venezuela diz que Lula mentiu e chama acidente doméstico de “farsa”

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William, acusou o presidente Lula de mentir e forjar o acidente doméstico que impediu sua ida à reunião da cúpula do Brics — grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. As declarações foram escritas pelo procurador em uma rede social. O presidente caiu em um banheiro no Palácio do Planalto no último sábado, 19, e foi encaminhado a uma unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Lula precisou levar cinco pontos na cabeça e cancelou a viagem prevista à Rússia para a cúpula do Brics.

William escreveu que fontes próximas no Brasil o informaram que o presidente manipulou o acidente para usá-lo como álibi para não comparecer ao evento. “Esta versão nada mais foi do que uma farsa para perpetrar o veto contra a Venezuela, evitando a sua responsabilidade perante o presidente Putin, os outros líderes presentes e, em particular, o presidente Nicolás Maduro”, escreveu o procurador-geral.

Ele diz ainda que o presidente brasileiro apareceu “sorrindo” em agenda na semana e que deveria ser investigado pela suposta farsa. “O que se espalhou com muita força como boato, infelizmente parece ser corroborado com um vídeo divulgado ontem, onde o presidente Lula é visto saudável, sorrindo, no uso de suas faculdades e agindo com total cinismo”, disse.

O presidente Lula repetiu exames de imagem na última sexta-feira, 25, e tem quadro estável uma semana depois do acidente. Os exames fazem parte de um protocolo definido pela equipe médica do presidente e serão novamente repetidos daqui cinco dias. “O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Uma nova avaliação ocorrerá em cinco dias. Ele permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.

Agendas canceladas

Lula cancelou sua viagem a São Paulo para participar de um comício na capital paulista e votar em São Bernardo do Campo (SP) no domingo, 27. O presidente também não irá a COP da Biodiversidade, em Cali, na Colômbia, em viagem que estava prevista para a próxima semana. Lula não viajará ao Azerbaijão para a Cop 29, marcada para o dia 11 de novembro. Nesse caso, o cancelamento não se deu por problemas de saúde. O presidente deve priorizar a reunião da Cooperação Econômica da Ásia e dos Pacífico (APEC, sigla em inglês), marcada para o dia 14 de novembro.