Príncipe Harry comparecerá à coroação do pai, mas sem Meghan Markle

O príncipe Harry confirmou nesta quarta-feira, 12, que vai comparecer à coroação de seu pai, o rei Charles III do Reino Unido, em 6 de maio na Abadia de Westminster. No entanto, sua esposa, Meghan Markle, ficará de fora da cerimônia. A ocasião marca a primeira vez em que Harry será visto em público com a família real desde a publicação do seu livro de memórias “Spare” (“O Que Sobra”, como foi publicado no Brasil).

“O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o duque de Sussex vai comparecer ao serviço de coroação na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. A duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia com o príncipe Archie e a princesa Lilibet”, disse o Palácio em comunicado.

As cerimônias da coroação terão duração de três dias, incluindo um show no Castelo de Windsor e um dia de voluntariado. De acordo com a revista People, não é esperado que Harry participe de nenhum outro evento além da própria coroação.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também comunicou que não comparecerá à cerimônia. No seu lugar, irá a primeira dama, Jill Biden. Ele não justificou a ausência, mas a Casa Branca esclareceu que Biden mantém uma “boa relação” com o rei Charles III.

Na semana passada, o Palácio de Buckingham informou que enviaria convites para mais de 2 mil pessoas.