Principal diplomata da Ucrânia vai à China para discutir paz

Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, visitará a China nesta terça-feira (23), a convite de Pequim, para participar de negociações sobre o fim da guerra contra a Rússia.

É o que afirma a agência de notícias Reuters, que cita como fonte o próprio Ministério das Relações Exteriores urcaniano.

Segundo o comunicado emitido por Kiev, o ministro discutirá os laços bilaterais com a China com o chanceler chinês, Wang Yi, durante viagem a Pequim entre 23 e 25 de julho.

Segunda maior economia do mundo, a China não condenou a invasão da Rússia, e ajudou a manter a economia de Moscou a pleno vapor, já que não participou das sanções impostas pelos Estados Unidos e Europa.

A China, no entanto, afirma que seus laços com a Rússia são construídos com base em não alinhamento e que não têm outros países como alvo.

A invasão da Rússia contra o país europeu aconteceu em fevereiro de 2022 e já se arrasta há 29 meses.

Novas iniciativas pela paz vieram à tona nas últimas semanas, à medida que os combates se arrastam e impõem prejuízos crescentes a todos os envolvidos.

Em junho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou de um encontro internacional, mas que não teve participação russa, na Suíça, para promover os planos de seu governo quando o país conquistar a paz.

A China não participou do encontro na Suíça. Juntamente com o Brasil, os chineses publicaram um plano de paz separado, com seis pontos principais a serem atendidos.

A pressa para encontrar uma solução tem raízes na tensa geopolítica global.

A Europa vê com temor a possibilidade de regresso ao poder do ex-presidente Donald Trump, já que o republicano aparece como favorito nas intenções de voto para as eleições presidenciais de novembro.

Trump vem afirmando que vai cortar a ajuda bilionária que os Estados Unidos estão enviando para Kiev para reforçar seu esforço militar de guerra.