Presidente do Paraguai, Santiago Peña é hospitalizado no Rio; estado de saúde é estável

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, de 46 anos, foi levado ao hospital no Rio de Janeiro, onde participa da cúpula de líderes do G20, na noite de segunda-feira, 18. Em nota, o hospital Samaritano Botafogo afirmou que “o chefe de Estado passa bem e seu estado de saúde atual é estável”.

Segundo a imprensa paraguaia, Peña sentiu dores no peito ao longo da tarde de reuniões e foi levado ao ambulatório do Museu de Arte Moderna do Rio, onde um eletrocardiograma identificou alterações. Por segurança, ele foi encaminhado ao hospital, onde deve receber alta ainda na manhã desta terça-feira.

O ministro das Tecnologias da Informação e Comunicação do Paraguai, Gustavo Villate, afirmou que uma nova avaliação seria feita por volta das 6h30 da manhã desta terça. Na sequência, correndo tudo bem, o presidente voltaria às atividades previstas na cúpula do G20.

Durante a noite, a primeira-dama Leticia Ocampo publicou nas redes sociais que o marido “se encontra bem, segue observação e está à espera de alguns resultados”.

Peña tomou posse como presidente do Paraguai em agosto do ano passado, depois de vencer com mais de 15 pontos em relação ao segundo lugar e mais força do que previsto nas pesquisas, marcando mais um passo para a hegemonia do Partido Colorado, apesar de acusações de corrupção. A sigla comanda o país há mais de 70 anos, com exceção do intervalo do governo de Fernando Lugo, eleito em 2008 e destituído em 2012.