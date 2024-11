Presidente do Paraguai, Santiago Peña recebe alta após hospitalização no Rio

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, de 46 anos, foi levado ao hospital no Rio de Janeiro, onde participa da cúpula de líderes do G20, na noite de segunda-feira, 18. Em nota, o hospital Samaritano Botafogo afirmou que “o chefe de Estado passa bem e seu estado de saúde atual é estável”, recebendo alta já na manhã desta terça.

Segundo a imprensa paraguaia, Peña sentiu dores no peito ao longo da tarde de reuniões e foi levado ao ambulatório do Museu de Arte Moderna do Rio, onde um eletrocardiograma identificou alterações, sendo encaminhado, por segurança, ao hospital.

O ministro das Tecnologias da Informação e Comunicação do Paraguai, Gustavo Villate, afirmou que uma nova avaliação foi feita por volta das 6h30 da manhã desta terça. Em vídeo publicado nas redes sociais, pouco depois, o presidente agradeceu as mensagens de apoio e carinho e disse que já retomou “nossas atividades em representação do nosso querido país”.

Durante a noite, a primeira-dama Leticia Ocampo publicou nas redes sociais que o marido “se encontra bem, segue observação e está à espera de alguns resultados”.

Peña tomou posse como presidente do Paraguai em agosto do ano passado, depois de vencer com mais de 15 pontos em relação ao segundo lugar e mais força do que previsto nas pesquisas, marcando mais um passo para a hegemonia do Partido Colorado, apesar de acusações de corrupção. A sigla comanda o país há mais de 70 anos, com exceção do intervalo do governo de Fernando Lugo, eleito em 2008 e destituído em 2012.