Prefeito é assassinado seis dias após assumir cargo no México

O prefeito da cidade mexicana de Chilpancingo, Alejandro Arcos, foi assassinado neste domingo, 6, menos de uma semana após assumir o cargo, conforme informado por autoridades locais. O homem de 43 anos foi decapitado e sua cabeça deixada no capô de um carro. A imagem macabra foi compartilhada nas redes sociais, mas depois foi apagada.

A morte de Arcos, de 43 anos ocorreu apenas três dias após o assassinato do secretário do novo governo municipal, Francisco Tapia, elevando a preocupação com a crescente violência na região. Guerrero se tornou um dos estados mais perigosos para candidatos a cargos públicos e jornalistas, com pelo menos seis assassinatos de aspirantes a funções públicas registrados antes das eleições de 2 de junho.

A governadora Evelyn Salgado manifestou sua indignação e luto em uma declaração nas redes sociais. “A perda de Arcos é um motivo de luto para toda a sociedade de Guerrero e nos enche de indignação”, escreveu.

Nos dias anteriores ao seu assassinato, Arcos estava coordenando esforços de socorro aos danos causados pelo furacão John, no mês passado, que resultou em inundações em Acapulco e áreas adjacentes.

O gabinete do procurador-geral do estado anunciou que está conduzindo uma investigação sobre o assassinato.