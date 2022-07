Prato ucraniano entra na lista de “preservados com urgência” da UNESCO

A UNESCO, órgão cultural das Nações Unidas, declarou nesta sexta-feira, 1, que o borscht, prato típico da Ucrânia e parte do patrimônio cultural imaterial do país, precisa ser “preservado com urgência”. Além da guerra em curso entre Ucrânia e Rússia, ainda existia uma briga para saber qual país é responsável por criar a especialidade.

O Ministério da Cultura da Ucrânia apresentou um pedido de emergência à UNESCO para acelerar a decisão de proteger a fabricação de borscht como uma tradição ucraniana, argumentando que a invasão russa deixou a questão ainda mais urgente.

“A vitória na guerra pelo borscht é nossa”, disse Oleksandr Tkachenko, ministro da Cultura da Ucrânia, no Telegram.

A decisão do comitê observou que fazer borscht na Ucrânia é “uma prática que remonta a séculos e é transmitida dentro das famílias”, dizendo que “une pessoas de todas as idades, gêneros e origens à mesa”.

O borscht é uma sopa feita à base de beterraba, às vezes com cogumelo, peixe ou carnes, outros legumes, e finalizada com creme azedo. Na Ucrânia é feita em grandes panelas e servida com pão. Por ser muito famosa no Leste Europeu, acabou sendo confundida com uma especialidade russa depois da dissolução da União Soviética.

Em 2019, o governo da Rússia postou em sua conta no Twitter uma receita e uma mensagem proclamando que “o borscht é um dos pratos mais famosos e amados da Rússia”. Mesmo sendo reconhecido por alguns chefes russos como sendo uma criação da Ucrânia, a postagem deixou os defensores do borscht ucraniano enfurecidos.

Ievgen Klopotenko, chef ucraniano, iniciou uma campanha apoiada pelo Ministério da Cultura e pelo Parlamento logo depois para esclarecer a confusão. Enviaram um pedido à UNESCO para listar o borscht como parte do patrimônio cultural da Ucrânia.

O pedido foi atendido um ano depois, e nesta sexta-feira foi além. O borscht entrou na lista de tradições que precisam ser “protegidas urgentemente”.

“É elogiado em contos, canções folclóricas e provérbios e visto como um estilo de vida e um marcador de identidade”, disse a decisão do comitê. Mas observou que a guerra ameaça a tradição, com a destruição da agricultura e o deslocamento de pessoas de suas cidades natais “e dos contextos culturais necessários para cozinhar e consumir borscht na Ucrânia”, avaliou o comitê da UNESCO.

