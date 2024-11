Posts enganosos de Musk sobre eleição somam mais de 2 bilhões de visualizações no X

Na reta final da eleição presidencial nos Estados Unidos, o bilionário Elon Musk tem promovido uma série de alegações falsas sobre o processo eleitoral no X, antigo Twitter, somando mais de 2 bilhões de visualizações, de acordo com uma análise do Center for Countering Digital Hate (CCDH), uma organização sem fins lucrativos que monitora a desinformação nas redes sociais.

A pesquisa do CCDH revelou que Musk fez 87 postagens no X, rede social comprada pelo empresário em 2022, contendo alegações falsas sobre a eleição americana, todas desmentidas por verificadores de fatos. Entre essas afirmações, o bilionário alegou de maneira infundada que imigrantes ilegais estariam votando em massa no Partido Democrata, além de promover a falsa teoria de que os democratas estariam “importando eleitores” ao transportar milhões de estrangeiros para garantir votos para a vice-presidente Kamala Harris.

“Dada a grande frequência de postagens de desinformação e retórica partidária de Elon Musk, é quase inevitável que ele seja um dos maiores disseminadores de desinformação relacionada às eleições nesse período”, disse Imran Ahmed, fundador do CCDH, à rede americana CNN. Segundo ele, o X se tornou uma “máquina de desinformação perpétua” desde que o bilionário removeu muitas das ferramentas que protegiam a plataforma de informações falsas ou enganosas.

Apoio a Trump

Desde que endossou Trump, em julho, as postagens de Musk em que promove o candidato republicano e critica Harris no X alcançaram cerca de 17,1 bilhões de visualizações, superando o total de todas as campanhas publicitárias na plataforma durante o mesmo período, o que equivaleria a um investimento de aproximadamente 24 milhões de dólares (cerca de 138,5 milhões de reais) em anúncios. O bilionário tem mais de 202 milhões de seguidores na plataforma que ele comprou por 44 bilhões de dólares (cerca de 254 bilhões de reais) em outubro de 2022.

O CEO da Tesla e dono do X já doou mais de 118 milhões de dólares para o America PAC, seu comitê de ação política pró-Trump, segundo registros da Comissão Eleitoral Federal. O grupo se tornou influente na campanha nos chamados swing states — Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte —, onde as preferências entre democratas e republicanos se alternam. O dono do X é o único doador.

Musk tem atacado o CCDH, chamando a organização de “entidade criminosa” e processando-a no ano passado, mas o caso foi arquivado por um juiz que reconheceu a intenção de silenciar as críticas. Com a proximidade das eleições, as postagens de Musk levantam preocupações sobre a integridade da informação nas redes sociais e a influência dessas plataformas no processo democrático.