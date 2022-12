Por que o FBI está preocupado com o crescimento do TikTok nos EUA

O diretor do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI), disse nesta terça-feira, 6, acreditar que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional do país por ser um aplicativo de propriedade chinesa que “não compartilha dos valores americanos” e ter o poder de “manipular conteúdo”.

Chris Wray já havia expressado preocupações semelhantes em uma audiência do Comitê de Segurança Interna da Câmara no mês passado, alegando que o Partido Comunista da China poderia usar o aplicativo para influenciar o algoritmo de recomendação com objetivo de coletar dados de usuários ou controlar softwares para fins de espionagem.

“Todas essas coisas estão nas mãos de um governo que não compartilha de nossos valores e que tem uma missão que está muito em desacordo com o que é do melhor interesse dos Estados Unidos. Isso deve nos preocupar”, disse ele em uma palestra na Universidade de Michigan.

As leis de segurança nacional na China exigem que as empresas privadas que operam no país forneçam seus dados ao governo caso seja solicitado. As preocupações americanas com a segurança do aplicativo persistem desde que o TikTok foi lançado há seis anos e se tornou o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos em 2018.

Para Wray, o governo chinês demonstrou disposição para roubar dados dos americanos em uma escala que supera qualquer outra e afirmou que o país deve estar muito preocupado em dar à China “a capacidade de moldar o conteúdo, envolver-se em operações de influência e acesso aos dispositivos das pessoas”.

Na época em que esteve na presidência, Donald Trump também fez reclamações sobre o aplicativo e chegou a estabelecer um prazo para o TikTok encontrar um comprador americano caso quisesse continuar operando em solo americano. No entanto, quando Biden chegou ao poder, em 2021, ele revogou a medida, mas emitiu um decreto presidencial para investigar aplicativos conectados a adversários estrangeiros.

Em setembro, a diretora de operações do aplicativo, Vanessa Pappas, testemunhou em uma audiência no Senado e disse que a empresa não armazena dados de cidadãos dos Estados Unidos na China.

Neste ano, as operações do TikTok em solo americano giraram em torno de uma empresa de software americana, de modo a garantir uma moderação de conteúdo mais rígida e menos suscetível à influência das autoridades chinesas.

Os debates em torno do assunto permanecem. Em novembro, o senador Marco Rubio e o deputado Mike Gallagher, ambos do Partido Republicano, propuseram uma lei para banir o aplicativo para sempre. As preocupações, no entanto, não se limitam apenas a republicanos. O presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Mark Warner, também deu voz à proposta juntamente com outros membros democratas.