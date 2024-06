Político alemão é esfaqueado, segundo ataque do tipo em uma semana

Um candidato local do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) foi ferido em um ataque a facadas, informaram nesta quarta-feira, 5, membros da legenda e a polícia alemã. Este foi segundo incidente desse tipo em menos de uma semana na cidade de Mannheim, após um policial ser esfaqueado e morrer no dia 31 de maio.

O membro da AfD, Heinrich Koch, foi atacado depois de confrontar um homem que estava rasgando cartazes de campanha eleitoral perto de uma praça da cidade, segundo seu partido. A polícia disse que o agressor de 25 anos foi detido e, “mostrando sinais claros de desequilíbrio mental”, foi levado a um hospital psiquiátrico.

Ataque “direcionado”

A AfD informou que Koch precisou de pontos na cabeça e teve um corte no estômago, mas disse que os ferimentos não eram fatais. A co-chefe da legenda, Alice Weidel, disse à agência de notícias Reuters que o ataque foi um “ato chocante que deixa você atordoado”. Já o parlamentar da AfD Tino Chrupalla alegou que os membros de sua sigla são as vítimas “mais frequentes” de violência.

“Em Mannheim, o nosso candidato ao conselho local, Heinrich Koch, foi ferido com uma faca enquanto enfrentava vândalos rasgando cartazes. Os nossos membros e representantes são as vítimas mais frequentes da violência e da destruição política. Isso não pode nos parar. Fique bem logo, Heinrich!”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

A AfD procurou retratar o ataque como parte de uma campanha de extremistas de esquerda direcionada contra membros da AfD. No entanto, a polícia disse que não havia provas concretas de que o suspeito soubesse que estava atacando um político afiliado à legenda de extrema direita.

Continua após a publicidade

Violência nas eleições ao Parlamento Europeu

O incidente ocorreu dias depois de um ataque a uma manifestação anti-islamismo na mesma cidade, em que um policial foi morto. O número de agressões e abusos contra políticos de todo o espectro aumentou diante das acirradas eleições ao Parlamento Europeu, legislativo da União Europeia, marcadas de 6 a 9 de junho.

O esfaqueamento na última sexta-feira 31, perpetrado por um jovem de 25 anos originário do Afeganistão, também feriu gravemente seis pessoas. O ocorrido intensificou apelos por uma linha mais dura dos políticos em matéria de imigração.

Ataques verbais e físicos contra políticos na Alemanha mais do que duplicaram desde 2019, de acordo com dados do governo, à medida que o país se prepara para as eleições europeias, bem como pleitos locais em três estados. Espera-se que a AfD tenha um bom desempenho nas urnas, segundo as pesquisas mais recentes.