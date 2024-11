Polícia alemã prende membros de grupo nazista que planejava golpe de Estado

A polícia alemã prendeu oito supostos membros de um grupo terrorista de extrema-direita, acusados de planejarem um golpe armado nas regiões orientais da Alemanha para instaurar um regime inspirado no nazismo, disseram promotores nesta terça-feira, 5.

De acordo com os promotores, o grupo, autodenominado Sächsische Separatisten (Separatistas saxões) e criado em novembro de 2020, é composto por 15 a 20 indivíduos com ideologias “racistas, antissemitas e parcialmente apocalípticas”. Os membros acreditam que a Alemanha se aproxima de um colapso iminente e estavam planejando um “Dia X”, no qual usariam a força para estabelecer um novo sistema.

As detenções são parte de uma operação que mobilizou mais de 450 policiais e agentes de segurança no leste da Alemanha e na cidade polonesa de Zgorzelec, na fronteira entre os países.

“Nossas autoridades de segurança, portanto, frustraram em um estágio inicial os planos de golpe militante por terroristas de direita, que ansiavam por um Dia X para atacar pessoas e nosso estado com a força armada”, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, em um comunicado, saudando as prisões como “um sucesso importante” na luta contra a direita radical.

O grupo planejava assumir o controle de partes do estado da Saxônia e potencialmente outras regiões no leste da Alemanha. “Se necessário, grupos indesejáveis de pessoas devem ser removidos da área por meio de limpeza étnica”, disse o grupo, de acordo com um comunicado do promotor.

Um dos detidos, identificado como Kurt H., é membro do Alternativa para a Alemanha (AfD), que em setembro se tornou o primeiro partido de extrema direita a vencer uma eleição estadual na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Os promotores alemães identificaram alguns dos outros presos como Joern S., Karl K. e Norman T.

Os membros do grupo, em sua maioria homens jovens, concluíram um treinamento paramilitar com equipamentos de combate e haviam comprado roupas de camuflagem, capacetes de combate, máscaras de gás e coletes à prova de balas. Eles enfrentam acusações de participação em uma organização terrorista doméstica e comparecerão a um tribunal na terça-feira.

O ministro da justiça alemão, Marco Buschmann, disse em um comunicado que as prisões são um lembrete de que o sistema constitucional da Alemanha e a ordem livre e democrática “estão sob ameaça de muitos frentes”, acrescentando que “devemos fazer tudo o que pudermos para defender nossa democracia liberal contra seus inimigos”.

Essa é a segunda trama de golpe descoberta na Alemanha nos últimos anos. Em 2022, movimento “Reichsbürger”, liderado por Heinrich XIII de Reuss, um empresário e aristocrata alemão com planos de derrubar o estado e instaurar um governo interino, foi exposto em um caso que chocou o país devido a sua rede e planejamento detalhados.