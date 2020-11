Pelo Twitter, Trump volta a insinuar que eleições estão sendo fraudadas

Pelo Twitter, o presidente Donald Trump voltou a insinuar nesta quarta-feira, 4, que a eleição presidencial de 2020 está sendo fraudada. O republicano afirmou que liderava a apuração durante a madrugada quando sua vantagem “começou a desaparecer magicamente conforme cédulas de votação surpresa foram contadas”.

As cédulas mencionadas por Trump são aquelas que foram enviadas pelos correios e só começaram a ser contabilizadas em alguns estados nesta quarta-feira. Por conta da pandemia de coronavírus, cresceu muito o número de eleitores que preferiram votar à distância.

“Ontem à noite eu estava liderando, muitas vezes de forma sólida, em muitos estados-chave e em regiões controladas e governadas pelos democratas”, escreveu Trump. “Então, uma por uma, elas [vantagens] começaram a desaparecer magicamente enquanto cédulas surpresa eram contadas. MUITO ESTRANHO”.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020