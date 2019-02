Passageiros de mais um cruzeiro caribenho sofrem com infecção intestinal

Após o navio Explorer of the Seas atracar na quarta-feira no porto de Cape Liberty, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com aproximadamente 700 pessoas com infecção intestinal – um número que não era registrado em cruzeiros há duas décadas -, outra embarcação, o Caribbean Princess, emitiu nesta sexta-feira um alerta semelhante para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país. Segundo o órgão, 162 passageiros e onze tripulantes foram diagnosticados com uma doença gastrointestinal. A rede americana CNN informou que os sintomas apresentados são diarreia e vômitos, os mesmos que afetaram os passageiros do outro cruzeiro.

As autoridades comunicaram que o Caribbean Princess atracará em Houston para que especialistas possam especificar as causas da doença. A suspeita é de contaminação pelo norovírus, um dos principais causadores de gastroenterite e transmitido por ingestão de alimentos crus manipulados por alguém infectado. As autoridades ainda não informaram qual enfermidade obrigou o navio Explorer of the Seas a retornar antecipadamente a Nova Jersey na quarta-feira.

O Caribbean Princess deveria ficar em alto mar durante sete dias, mas terá de parar em Houston com apenas um dia do itinerante transcorrido. Segundo a porta-voz Julie Benson, da empresa responsável pelo cruzeiro, o desvio na rota não foi provocado pela infecção generalizada, mas por uma extensa neblina que se aproxima do navio. A empresa também acrescentou que os passageiros doentes estão sendo orientados a ficar em repouso em seus quartos, enquanto os membros da tripulação estão trabalhando para desinfetar áreas públicas do navio, como os banheiros e elevadores.