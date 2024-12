Passageiro tenta sequestrar avião no México e desviar voo para os EUA

Um passageiro de um voo doméstico no México tentou desviar a rota do avião para os Estados Unidos à força na manhã deste domingo, 8, informou a companhia aérea Volaris. Ele foi contido pela equipe de bordo.

À bordo do voo 3041, de El Bajío com destino a Tijuana, um cidadão mexicano de 31 anos – identificado pelas autoridades apenas como Mario –, atacou uma comissária de bordo e tentou forçar sua entrada na cabine do piloto para mudar a rota da aeronave, de acordo com um comunicado da Secretaria de Segurança e Proteção ao Cidadão do México (SSPC).

O episódio forçou os tripulantes a realizarem um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guadalajara, no centro do México, onde a companhia aérea afirmou ter entregado o passageiro – que estava viajando com sua esposa e dois filhos – às autoridades locais.

De acordo com a SSPC, funcionários da Volaris disseram que o suspeito havia contado que, assim que o voo decolou, ele descobriu que um parente próximo havia sido sequestrado e recebeu ameaças de morte para não viajar para Tijuana, o destino final da aeronave.

Mas o motivo do suspeito para desviar o voo, bem como o destino nos Estados Unidos para onde ele exigiu ir, não foram divulgados de forma oficial pelas autoridades.

O restante dos passageiros e da tripulação seguiram a viagem para Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos.

“A Volaris lamenta o inconveniente que esta situação causou”, disse a companhia aérea em um comunicado na rede social X (antigo Twitter). “Para a Volaris, a segurança de nossos passageiros e tripulações é a maior prioridade.”

