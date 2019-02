Parlamento grego aprova cortes extras exigidos pela ‘troika’

Atenas, 28 fev (EFE).- O Parlamento da Grécia aprovou nesta terça-feira por maioria absoluta o projeto de lei que inclui os cortes de gastos adicionais de 3,2 bilhões de euros exigidos como condição para receber os empréstimos internacionais, inclusive a redução das aposentadorias e do salário mínimo.

A lei ratificada nesta terça-feira era necessária para a entrada em vigor das medidas exigidas pelo grupo de entidades credoras conhecido como ‘troika’ – formado pela Comissão Europeia (órgão executivo da União Europeia), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) – como condição para a concessão do segundo pacote de resgate, avaliado em 130 bilhões de euros.

O texto, ratificado no Parlamento com caráter de máxima urgência, foi apoiado por 202 dos 300 deputados que compõem o Legislativo, enquanto 80 votaram contra e o restante se absteve ou não compareceu à votação.

A maioria das 193 cadeiras que acumulam os dois partidos da base governista do primeiro-ministro Lucas Papademos – o social-democrata Pasok e a conservadora Nova Democracia (ND) – ganhou o apoio de vários centro-direitistas agrupados em torno da ex-ministra Dora Bakoyannis e o de alguns deputados conservadores que tinham sido expulsos da ND por sua oposição ao acordo com a ‘troika’, mas que acabaram voltando atrás.

As medidas incluem cortes orçamentários significativos, principalmente em Saúde e Previdência e, em menor medida, em Defesa.

O salário mínimo cairá 22%, para 585 euros mensais brutos, uma redução que será de 32% no caso dos menores de 25 anos.

As aposentadorias superiores a 1,3 mil euros mensais serão reduzidas em 12%, assim como os bônus dos pagamentos de aposentadoria superiores a 200 euros mensais.

Durante o debate no plenário parlamentar, o ministro das Finanças, Evangelos Venizelos, reconheceu que os cortes são ‘dramáticos’, mas destacou que não há outra solução. ‘Se não começarmos a gerar superávits primários no próximo ano, a situação será catastrófica’.

Além do empréstimo, uma vez aprovadas as reformas, será realizada a reestruturação da metade dos bônus gregos em mãos privadas.

Justamente o início de um plano de troca de bônus gregos com os grandes credores privados, que representa na prática um perdão de 107 bilhões de euros em títulos da dívida, levou a agência de classificação de risco Standard & Poors (S&P) a diminuir na segunda-feira a nota da dívida grega à categoria de ‘falta de pagamento seletivo’. EFE