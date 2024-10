Parlamento francês aprova debate sobre pedido de impeachment contra Macron

Após quase dois meses de impasse desde a vitória da coalizão de esquerda no pleito em julho, Macron nomeou o líder do partido Republicano, Michel Barnier, um conservador de centro-direita, para o cargo de primeiro-ministro no início do mês. A decisão do presidente francês foi fortemente criticada pela esquerda, que convocou diversos protestos em todo o país. “É um roubo eleitoral”, definiui o líder do partido França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon.

A Nova Frente Popular esperava que a ex-secretária de Finanças da capital francesa, Lucie Castets, fosse a escolhida para o cargo. No entanto, Macron alegou que ela não teria força para resistir a uma moção de censura da extrema direita. Agora, a coalizão esquerdista prometeu realizar o mesmo procedimento contra Barnier, mas não deve conseguir votos suficientes para ser bem-sucedida na empreitada.