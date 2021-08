Paris reduz limite de velocidade no trânsito para proteger o clima

A partir da próxima segunda-feira, 6, as ruas de Paris vão estar significativamente mais lentas, com limite de velocidade de 30km/h em quase toda a cidade. A iniciativa do governo parisiense, sob o comando da prefeita Anne Hidalgo, visa aprimorar o compromisso com a agenda climática da cidade e mudar a relação das pessoas com os automóveis.

A medida, que além de diminuir as emissões de gases causadores do efeito estufa também é uma tentativa de reduzir os acidentes e tornar a capital francesa mais amigável aos pedestres, não inclui algumas importantes avenidas. A imponente Champs-Élysées, por exemplo, manterá seu limite de 50km/h.

A decisão também segue uma tendência que já era adotada em 60% das ruas da capital, expandindo agora para quase todas, e em outras cidades europeias, como Madri, Berlim, Bruxelas, Londres e Amsterdã.

“O objetivo é reduzir o espaço tomado pelos carros, o que envolve diminuir as velocidades”, disse o vice-prefeito de Paris, David Belliard, após o anúncio.

Apesar de pesquisas que indicam que a maior parte dos moradores da capital apoia a medida, vários grupos já se mostraram contrários a mudança, como entregadores de aplicativos e motoristas de táxi, que dizem que isso aumentará as taxas e prejudicará os negócios.

Outras medidas já haviam sido estabelecidas pela prefeitura da cidade, como a restrição do tráfego de veículos em várias ruas da cidade e a instalação de ciclovias, já que ciclistas já costumam se mover mais rápido do que os carros na agitada capital francesa.

Para o futuro, Hidalgo pretende retirar cerca de 60.000 das quase 140.000 vagas de carros nas ruas da cidade.