Paraguai expulsa diplomata chinês após ‘interferência em assuntos internos’

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai decidiu, nesta quinta-feira, 5, cancelar o visto do diplomata chinês Xu Wei. A decisão foi tomada após Xu, acompanhado por parlamentares liberais, comparecer ao Congresso Nacional do Paraguai para pressionar pelo rompimento das relações bilaterais entre Taiwan e Paraguai.

Juan Baiardi, vice-ministro da Administração e Assuntos Técnicos, explicou que o visto foi originalmente concedido para que Xu participasse de uma reunião da agência das Nações Unidas para a Educação e Cultura. No entanto, ele não compareceu ao evento e seguiu uma agenda paralela sem a permissão do governo paraguaio. Xu Wei fazia parte de uma delegação chinesa de 11 pessoas, mas não ocupava cargo relevante, o que legitimou a decisão de cancelar sua entrada no país e exigir sua saída em 24 horas.

Além disso, Baiardi informou que, ao tentar localizar Xu Wei, o governo paraguaio descobriu que ele não estava hospedado no hotel que havia declarado como seu local de residência. A medida também teve apoio da Diretoria de Migração, que formalizou a notificação à China.

A expulsão ocorre em meio ao crescente interesse da China em ampliar sua presença na América Latina.

