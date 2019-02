Papa quebra protocolo e joga beisebol no Vaticano

O papa Francisco, um notório fã de futebol, mostrou nesta quarta-feira que também se interessa por outros esportes. Ao passar pela Praça São Pedro, no Vaticano, o pontífice de 77 anos pediu a um fiel que lhe arremessasse uma bola de beisebol. Apesar de um tanto desengonçado, o papa não fez feio, e conseguiu pegar a bola por alguns segundos. Alguns dos seus seguranças, no entanto, não mostraram o mesmo espirito esportivo e pareceram nervosos com a quebra de protocolo. O público se divertiu. Logo depois, o papa assinou a bola e a devolveu ao fiel.

Leia também:

Papa manda prender ex-arcebispo acusado de pedofilia

Papa pede ajuda da comunidade internacional para conter ebola