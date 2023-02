Os principais temas da reunião entre Lula e Biden

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja aos Estados Unidos nesta quinta-feira, 9, para um encontro bilateral com o líder americano, Joe Biden, que vai acontecer na sexta-feira, 10. Além de marcar a retomada das relações entre Brasília e Washington, esgarçadas durante a gestão anterior, os dois devem discutir quatro tópicos principais.

O primeiro é clima. O Brasil tem pedido aos Estados Unidos que participem também do Fundo Amazônia, iniciativa que arrecada recursos da Noruega e da Dinamarca para conservação e combate ao desmatamento na floresta. A Petrobras também tem uma pequena participação.

Biden foi eleito com uma agenda ambiental extensa e aprovou, no ano passado, o maior pacote de incentivo ao combate à crise do clima da história do país. John Kerry, enviado especial da Casa Branca para o clima, encontrou-se duas vezes com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desde a eleição de Lula: na COP27, em novembro, e neste ano no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

O segundo tópico é economia. Segundo o Itamaraty, “estarão na pauta os temas de comércio e investimentos, inclusive integração das cadeias produtivas, transição energética, redução da fome e da pobreza e segurança alimentar”.

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tendo-se registrado, no ano passado, intercâmbio total de cerca de US$ 88,7 bilhões, valor inédito na série histórica. Ocupam o primeiro lugar como destino das exportações brasileiras de manufaturados e semimanufaturados. Além disso, são o país com o maior estoque de investimentos no Brasil, estimado em US$ 123 bilhões.

Na ordem do dia também está o tópico de democracia. Ambos os países passaram por situação semelhante de ataque de extremistas de direita a sedes de Poderes: em 6 de janeiro de 2021, o Capitólio de Washington, que abriga o Legislativo, foi invadido e depredado por apoiadores do ex-presidente Donald Trump; em 8 de janeiro de 2023, as sedes dos Três Poderes em Brasília também foram invadidas por extremistas de direita e tiveram parte de seus espaços e materiais destruídos.

Bom dia. Hoje embarco aos EUA, onde me reunirei com o presidente @POTUS na Casa Branca. Queremos construir relações de parceria e crescimento entre nossos países, pelo desenvolvimento da nossa região, debater ações pela paz no mundo e contra as fake news. — Lula (@LulaOficial) February 9, 2023

Biden provavelmente convidará o Brasil a participar da “Cúpula pela Democracia”, iniciativa dos Estados Unidos vista como contraposição à China, principal rival geopolítico de Washington. O líder chinês, Xi Jinping, não estava entre os mais de cem líderes convidados e certamente não estará na lista da nova reunião.

Lula deve visitar o país asiático entre março e abril, segundo apurado por VEJA, e a cúpula organizada pelo governo americano deve acontecer em março. O presidente dificilmente poderá se negar a participar, o que deve desagradar Pequim.

Continua após a publicidade

O quarto ponto de discussão devem ser assuntos globais – alguns deles especialmente espinhosos, incluindo Venezuela e a guerra na Ucrânia.

Um assunto incômodo aos americanos que deve ser tratado por Lula é o pedido pelo fim do embargo a Cuba, que já dura mais de 60 anos, e o apoio a eleições na Venezuela. Em relação a Caracas, Lula defende reunir um grupo de países que possa ajudar a negociar a realização de eleições livres e reconhecidas pela comunidade internacional.

Outro vespeiro, também obra de Lula, é a proposta de um “clube da paz” para intermediar as negociações entre Ucrânia e Rússia. Lula deve insistir na ideia de alinhar países do Sul global que não querem entrar na guerra apoiando claramente um dos lados, com o envio de armas e munições a Kiev, por exemplo, e preferem atuar como mediadores em diálogos de paz. Ainda nos estágios iniciais, o presidente citou a iniciativa em uma coletiva com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em sua visita ao Planalto na semana passada.

A agenda de Lula

Lula e a primeira-dama, Janja, devem chegar a Washington às 16h (horário local). Eles se hospedarão na Blair House, residência do governo americano que acomoda chefes de Estado próxima à Casa Branca. (Inicialmente, Lula queria ficar em um hotel, mas aceitou o convite de Biden por questão de segurança, já que há possibilidade de manifestações contrárias à sua visita).

O presidente será acompanhado por Marina Silva, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Anielle Franco (Igualdade Racial). O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Marcio Elias Rosa e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também fazem parte da comitiva.

Lula inicia seus compromissos na sexta-feira com um encontro com membros do Partido Democrata, com destaque aos esquerdistas senador Bernie Sanders e deputada Alexandra Ocasio-Cortez.

Em seguida, ele se encontrará com representantes da Federação Americana de Trabalho e o Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO), o maior grupo de sindicatos dos Estados Unidos. Os dois encontros serão na própria Blair House – o primeiro, às 10h30, o segundo, às 12h.

O encontro com Biden será às 15h30, na Casa Branca, e não deve haver coletiva de imprensa após a reunião. Enquanto isso, Janja deve encontrar-se com a primeira-dama americana, Jill Biden.

Lula voltará ao Brasil na manhã de sábado, 11. Enquanto isso, Geraldo Alckmin atua como presidente.

Embarcando para os EUA para encontro com o presidente Biden. Até a minha volta no sábado, @geraldoalckmin fica na presidência. Bom trabalho! 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YNFGhw6U36 — Lula (@LulaOficial) February 9, 2023