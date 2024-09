Oprah se junta a Kamala para live de olho em eleitores de estados-chave

A vice-presidente e candidata presidencial democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, se juntará à célebre apresentadora Oprah Winfrey em um evento virtual nesta quinta-feira, 19 em Detroit, no Michigan. O encontro tem como objetivo fortalecer a candidatura de Harris nos sete estados-chave que devem decidir as eleições neste ano — Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte (veja o quadro) —, os chamados swing states, onde as preferências se alternam e cujos delegados decidirão a eleição.

A transmissão será ao vivo às 20h do horário local (21h em Brasília) nas redes sociais, incluindo Instagram e TikTok, com uma pequena audiência presencial.

O evento “Unite for America” é co-organizado por Winfrey e o grupo ativista Win with Black Women (“vença com mulheres negras”), que promove a eleição desse grupo social para cargos públicos. Dezenas de organizações de base, incluindo as Latinas por Harris e Republicanas por Harris, também participarão da live. Filha de pai jamaicano e mãe indiana, Harris é uma mulher negra e tem ascendência sul-asiática.

Esses grupos que se uniram em apoio a Harris desde que ela entrou na corrida em julho ajudaram a arrecadar mais de US$ 20 milhões (quase R$ 110 milhões( para sua campanha, segundo um comunicado da Unite for America.

“O que é essencial para mim é motivar as pessoas a votarem e garantir que todos façam um plano, não apenas para si mesmos, mas para suas famílias e amigos”, disse Winfrey em um comunicado.

Em agosto, ela discursou na Convenção Nacional Democrata, em Chicago, para defender a candidatura de Harris. “Convoco todos vocês, independentes e indecisos”, disse Winfrey na ocasião, descrevendo-se como uma eleitora independente. “A decência e o respeito estão em jogo nas eleições de 2024.”

Disputa acirrada

Em uma recente pesquisa da Reuters, Harris lidera as intenções de voto contra o republicano Donald Trump em nível nacional, com 47% contra 42%. A candidata também aparece à frente do rival nos estados decisivos de Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Nevada e Carolina do Norte, enquanto Trump possui maior apoio na Georgia, de acordo com as médias de pesquisas mais recentes do agregador FiveThirtyEight. Eles estão empatados no Arizona.

Trump participará, nesta quinta-feira, de um evento em Washington sobre o combate ao antissemitismo e fará um discurso na Cúpula do Conselho Israel-Americano. Será a primeira aparição desde que, no último domingo 15, ele esteve na mira de um homem armado pela segunda vez na campanha, caso investigado pelo FBI como tentativa de assassinato.