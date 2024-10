ONU acusa Israel de atacar agentes e sede da missão de paz da organização no Líbano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a Unifil, acusou forças israelenses de atiraram contra a sede da organização e capacetes azuis, os membros das forças de paz, no sul do Líbano, na quinta-feira, 10.

Duas capacetes azuis da Indonésia ficaram feridas quando um taque israelense disparou contra a torre de observação usada pelas forças da paz da ONU na cidade fronteiriça de Naqoura, fazendo com que os funcionários caíssem.

A Unifil afirmou em um comunicado que “qualquer ataque deliberado a forças de paz é uma grave violação do direito internacional humanitário”. As forças de paz da ONU estão estabelecidas no sul do Líbano desde 2006 para monitorar a situação ao longo da fronteira de aproximadamente 120 quilômetros que separa o país de Israel, chamada de Linha Azul.

Os militares israelenses, por sua vez, disseram que suas tropas abriram fogo contra a torre de observação depois de instruir os funcionários da ONU na área a se deslocarem para locais protegidos, alegando que os combatentes da milícia libanesa Hezbollah operam dentro e perto dos postos da Unifil no sul do Líbano.

O porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti, disse à Al Jazeera que as forças de paz optaram por permanecer no local “porque é importante que a bandeira da ONU esteja no sul do Líbano”, classificando o ataque como “muito sério”.

“Se a situação se tornar impossível para a missão operar no sul do Líbano … caberá ao Conselho de Segurança decidir como seguir em frente”, completou.

A ministra das Relações Exteriores da Indonésia, Retno Marsudi, condenou o ataque israelense à sede da organização na sexta-feira, após confirmar que as duas mulheres feridas no ataque estão em observação em uma unidade hospitalar. “Atacar pessoal e propriedade da ONU é uma grande violação do Direito Internacional Humanitário”, disse ela.

Ataques à ONU

É o terceiro dia consecutivo que as forças de paz da ONU relatam disparos israelenses contra suas posições no Líbano.

Na quarta-feira, a Unifil informou que soldados israelenses desativaram deliberadamente as câmeras de monitoramento de sua sede. A organização também destacou que os militares israelenses dispararam intencionalmente contra as bases UNP 1-31 e UNP 1-32A, onde ocorriam reuniões regulares entre os funcionários da ONU e representantes israelenses e libaneses antes do início do conflito.

Os ataques às bases da Unifil ocorrem em um momento de crescente tensão entre o governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e a ONU.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro do ano passado, Israel tem criticado a ONU por sua suposta conivência com ações do Hamas, enquanto a organização condena os ataques israelenses, que já resultaram em mais de 42 mil mortes em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território.

Na semana passada, Israel declarou António Guterres, secretário-geral da ONU, como “persona non grata” e proibiu sua entrada no país.