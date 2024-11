Oficiais do Talibã participarão da conferência climática da ONU no Azerbaijão

Oficiais do grupo fundamentalista islâmico Talibã participarão da COP29, conferência da ONU sobre o clima que começa na próxima semana, informou o Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão neste domingo.

Desde que assumiu o poder no Afeganistão, em 2021, esta é a primeira vez que o grupo participa do evento, que ocorre anualmente e, neste ano, será realizado na capital do Azerbaijão, Baku.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afegão, Abdul Qahar Balkhi, informou que oficiais da Agência Nacional de Proteção Ambiental chegaram ao Azerbaijão para participar da conferência. Segundo informações da agência de notícias Reuters, o Azerbaijão convidou os representantes afegãos como observadores, permitindo sua participação em discussões periféricas e possíveis reuniões bilaterais

Como o Talibã não é reconhecido formalmente pela ONU como o governo legítimo do Afeganistão, os oficiais não devem receber credenciais para participar das deliberações dos Estados membros plenos.

O Afeganistão é considerado um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas no mundo. Neste ano, centenas de pessoas morreram devido a enchentes, e a agricultura, principal atividade econômica do país, foi severamente prejudicada por uma das piores secas em décadas.

Por isso, alguns agentes internacionais têm criticado o isolamento do Talibã, argumentando que isso prejudica a situação do povo afegão. “O Afeganistão é um dos países que mais ficou para trás em relação às suas necessidades”, afirmou Habib Mayar, secretário-geral adjunto da organização intergovernamental G7+.